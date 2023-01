Góra lodowa większa od Londynu oderwała się na Antarktydzie. To, jak się przemieszcza, widać na zdjęciach

Widać ją z orbity

Późniejsze zdjęcie, to wykonane dzień później, ukazało z lepszymi szczegółami jedną z mniejszych gór, która znajdowała się między A-81 a szelfem lodowym. Jak przekazali eksperci z NASA Earth Observatory, szczelina, która przyczyniła się do ocielenia, zwiększała się co najmniej do lat 70. XX wieku i w końcu objęła cały szelf. W porównaniu do A-81 "górka" jest naprawdę niewielka, ma zaledwie kilkadziesiąt kilometrów w swoim najszerszym miejscu.