Znane zabytki zgasły na godzinę. Wyjątkowa akcja

Znane zabytki pogrążyły się w ciemności w ramach akcji "Godzina dla Ziemi" Źródło: Reuters

"Godzina dla Ziemi" to akcja stworzona przez World Wide Fund for Nature (WWF) odbywająca się w każdą ostatnią sobotę marca. Jej celem jest skłonienie do refleksji nad zmianami klimatu oraz uwrażliwienie na problem nadmiernego zużycia energii. W ramach akcji gaszone są iluminacje budynków, a WWF zachęca także do symbolicznego wyłączenia świateł w domach i biurach.

Najważniejsze zabytki pogrążyły się w ciemności

W tym roku w akcji wzięło udział wiele miast z całego świata, gasząc iluminacje najważniejszych zabytków. Na godzinę, między 20.30 a 21.30, w ciemności pogrążyły się między innymi Wieża Eiffla w Paryżu, świątynia Sagrada Familia w Barcelonie czy Akropol ateński.

Wieża Eiffla w trakcie akcji "Godzina dla Ziemi" Źródło: Reuters

Zgasła także Brama Brandenburska w Berlinie, pod którą była Viviane Raddatz, szefowa do spraw klimatu w niemieckim oddziale WWF.

- Kryzys klimatyczny postępuje bardzo szybko, a my musimy działać szybciej, by go zatrzymać. Dlatego potrzebujemy, aby rządy na całym świecie stały się niezależne, aby uniezależnić się od paliw kopalnych, abyśmy mogli żyć w świecie odnawialnych źródeł energii i powstrzymać kryzys klimatyczny - powiedziała Raddatz agencji informacyjnej Reuters.

Brama Brandenburska w trakcie akcji "Godzina dla Ziemi" Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

W Polsce wyłączone zostało oświetlenie chociażby Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wygaszona iluminacja Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Źródło: PAP/Leszek Szymański

Dwudziesta edycja akcji

Akcja "Godzina dla Ziemi" wystartowała w 2007 roku. Po raz pierwszy odbyła się w Sydney i wzięły w niej udział ponad dwa miliony osób. Rok później w akcji uczestniczyło już 50 milionów osób w 370 miastach na całym świecie, w tym w Polsce. Akcja bywa jednak krytykowana za swój symboliczny charakter, a co za tym idzie - niewielki wpływ na zmniejszenia zużycia energii.