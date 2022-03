"Godzina dla Ziemi" 2022 za nami. W miastach na świecie i w Polsce zgasły światła

W sobotę odbyła się akcja WWF "Godzina dla Ziemi". O godzinie 20.30 zgasły światła w ikonicznych budynkach i na obiektach w wielu miastach na świecie, a także w Polsce. To symboliczny gest wyrażający troskę o stan planety.

W Polsce udział w tej edycji zadeklarowało ponad 100 miast, obiektów i instytucji. To na przykład Warszawa, Opole i Gdańsk. We Wrocławiu światła zgasły przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz tamtejszym ratuszu. W Warszawie na Pałacu Kultury i Nauki.

We Francji wygaszona została wieża Eiffla, a w Grecji - Akropol.

"Godzina dla Ziemi" 2022 we Wrocławiu

"Godzina dla Ziemi" 2022 we Wrocławiu

"Godzina dla Ziemi odbywa się po to, aby pokazać, że wszyscy powinniśmy żyć w sposób przyjazny środowisku i obudzić w sobie szacunek do zasobów naturalnych Ziemi. Chcemy zmotywować ludzi do podjęcia działań na rzecz ratowania planety" - zapowiadał akcję WWF.