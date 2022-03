W wielu miastach na świecie i w Polsce zgasną światła. W sobotę "Godzina dla Ziemi"

Akcja "Godzina dla Ziemi" w tym roku na świecie obędzie obchodzona po raz 16., w Polsce po raz 15. Odbywa się od 2007 roku w każdą ostatnią sobotę marca. Tym razem będzie to 26 marca. Światła zgasną na budynkach i różnego rodzaju obiektach o godzinie 20.30 na godzinę. To symboliczny gest wyrażający troskę o stan planety.

"Godzina dla Ziemi odbywa się po to, aby pokazać, że wszyscy powinniśmy żyć w sposób przyjazny środowisku i obudzić w sobie szacunek do zasobów naturalnych Ziemi. Chcemy zmotywować ludzi do podjęcia działań na rzecz ratowania planety" - pisze WWF.