Świat Gdy żar lał się z nieba, nawiedziła ich burza piaskowa Franciszek Wajdzik |

Burza piaskowa w Pakistanie.mp4

W środę mieszkańcy Karaczi, największego miasta Pakistanu położonego w południowej części kraju zmagali się ze skrajnie trudnymi warunkami. W ciągu dnia temperatura powietrza przekroczyła 40 stopni Celsjusza, a wiatr i suche warunki doprowadziły do powstania burzy piaskowej.

Krajobraz zmienił kolor na żółty

Jak informują lokalne media, burza piaskowa rozpoczęła się tuż po wschodzie słońca. Wiatr wiał ze średnią prędkością około 24 km/h, a jego porywy sięgały nawet 40 km/h, co potęgowało zjawisko. Zdjęcia udostępnione przez agencje prasowe pokazują miasto spowite w żółtej masie drobinek piasku. Skrajnie trudne warunki utrzymywały się niemal przez cały dzień.

Oprócz burzy piaskowej mieszkańcom Karaczi doskwierał ekstremalny upał. Agencja meteorologiczna Met Office podała, że w środę temperatura maksymalna wyniosła nawet 40,1 stopnia Celsjusza. W innych miastach prowincji Sindh, gdzie leży Karaczi było jeszcze cieplej. Według prognoz taka aura utrzyma się na południu Pakistanu także w kolejnych dniach.