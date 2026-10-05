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Kanały w historycznym mieście zrobiły się zielone. "Wygląda pięknie, ale budzi niepokój"

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Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Kanały w belgijskiej Gandawie przybrały zielony kolor. Nietypowe zjawisko przyciąga turystów, ale powoduje także szereg problemów.

Minione lato było w Belgii wyjątkowe - według Królewskiego Instytutu Meteorologicznego (KMI) okazało się najcieplejszym w historii pomiarów, ze średnią temperaturą wynoszącą 20,3 stopnia Celsjusza. Wysokie wartości na termometrach, sięgające 28-30 stopni Celsjusza, notowano jeszcze we wrześniu.

Zielone kanały w Gandawie

Gorące lato sprzyjało rozprzestrzenianiu się rzęsy wodnej - pływających roślin z rodziny obrazkowatych. Zazieleniły one między innymi kanały w historycznym mieście Gandawa w Regionie Flamandzkim na północy Belgii.

- Zazwyczaj rzęsę wodną spotyka się w wodach stojących, ale obecnie rozprzestrzenia się ona wszędzie. Po raz pierwszy obserwujemy tak masowe namnażanie się tej rośliny w naszym regionie - powiedział agencji informacyjnej AFP Geert Weymeis, rzecznik flamandzkiego zarządu dróg wodnych.

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Jak wyjaśnił Weymeis, rzęsa wodna namnaża się głównie w rzece Lys, znanej również pod nazwą Leie. Ma ona swój początek we Francji i uchodzi do rzeki Skaldy w Gandawie. Zielono zrobiło się zwłaszcza w miejscach, gdzie Lys rozdziela się na kilka cieków przepływających przez centrum miasta.

Według Weymeisa, jeśli temperatury nie spadną znacząco, masowy rozrost rzęsy wodnej w Gandawie może potrwać jeszcze nawet kilka tygodni. To niekorzystna sytuacja, ponieważ pokrywając lustro wody, rośliny ograniczają dostęp do światła faunie i florze rzeki.

Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
Źródło zdjęcia: Reuters

Gratka dla turystów, problem dla właściciel łodzi

Wiele osób postanowiło zobaczyć zielone kanały Gandawy na własne oczy, czy to z brzegu, czy to z pokładu łodzi. Niektórzy mieli mieszane uczucia.

- To coś wyjątkowego. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego w Gandawie. Wygląda pięknie, ale jednocześnie budzi niepokój - powiedział student Ramzi Salhi. - Czytałam, że ma to związek z globalnym ociepleniem. Smutno patrzeć, jak wielki może mieć ono wpływ - przyznała studentka Laura Janssens.

Dla właścicieli łodzi turystycznych pływających po kanałach rozprzestrzenianie się rzęsy wodnej stanowi problem. Jak powiedział Davide Siddi, pracownik jednej z firm turystycznych, chłodzenie silnika zależy od możliwości pobierania wody w trakcie płynięcia, a rośliny to utrudniają.

- Z powodu rzęsy wodnej zasysanie jest mniej skuteczne i istnieje ryzyko przegrzania silnika. W ciągu ostatniego miesiąca w ten sposób zepsuło się już kilka łodzi - wyjaśnił.

Źródło: AFP, Reuters
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Tagi:
BelgiaroślinyUpał
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