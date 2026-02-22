Logo TVN24
Wróciły tam po prawie 200 latach. "Ogromne osiągnięcie"

Żółwie wróciły na wyspę
Żółwie wróciły po prawie 200 latach
Źródło: Reuters
Archipelag Galapagos to unikalne miejsce na Ziemi. Dzięki pracy przyrodników na jedną z wysp tego regionu powróciły żółwie, które wyginęły tam w XIX wieku. Ich wypuszczenie na wolność nie należało do najłatwiejszych.
Ponad 150 żółwi słoniowych wróciło w piątek na wyspę Floreana w ekwadorskim archipelagu Galapagos. Strażnicy Parku Narodowego Galapagos nieśli 158 gadów na plecach w dużych skrzyniach. Aby dotrzeć na miejsce, trzeba było pokonać siedem kilometrów przez trudny teren, ukształtowany przez erupcje wulkaniczne.

Pierwszy raz od niemal 200 lat

"Po raz pierwszy od ponad wieku Floreana ponownie stała się domem dla żółwi" - napisano w oświadczeniu. Wydarzenie uznano za "ogromne osiągnięcie".

Organizacja pozarządowa Island Conservation poinformowała, że po raz pierwszy od czasu wyginięcia rodzimego gatunku żółwia słoniowego (Chelonoidis niger niger) w pierwszej połowie XIX wieku, spowodowanego wprowadzeniem ssaków inwazyjnych, na Floreanie pojawiły się żółwie zaliczane do olbrzymich.

Jak wynika z informacji ministerstwa, wypuszczone żółwie pochodzą z centrum hodowlanego parku. Opracowano tam specjalistyczny program rozrodczy wykorzystujący osobniki wywodzące się z populacji, którą w 2008 roku odkryto na pobliskiej wyspie Isabela. Jest ona zbliżona do tej wymarłej pod względem genetycznym.

Powrót po niemal 200 latach
Powrót po niemal 200 latach
Źródło: Ministerio de Ambiente y Energía

Unikalne miejsce na Ziemi

Archipelag Galapagos, znany też jako Wyspy Żółwie, wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obszar leży około tysiąca kilometrów od wybrzeża Ekwadoru. Miejsce znane jest z unikalnej flory i fauny - to właśnie tam brytyjski naukowiec Karol Darwin opracował swoją teorię ewolucji.

Na innych wyspach archipelagu żyje kilkanaście podgatunków żółwi słoniowych. Mogą one ważyć ponad 250 kilogramów. Najstarszy znany osobnik dożył 175 lat.

Opracował Damian Dziugieł/ast

Źródło: AFP, Ministerio de Ambiente y Energía, BBC

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

