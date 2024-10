Gad przypominający warana z Komodo budził strach wśród mieszkańców

- Mówią, że posiada truciznę na swoim języku. Mam małe zwierzęta. Sama też siedzę tu i przechadzam się w nocy, czasami odprowadzam mamę do samochodu. Jeśli to zwierzę jest tu w okolicy, gdy ja robię te rzeczy, to jest to przerażające. Człowiek się martwi - opowiadała jedna z mieszkanek Fajardo.

"To, co pojawiło się na filmie, nie jest waranem z Komodo"

- To, co pojawiło się na filmie, nie jest smokiem z Komodo. Ten gad to waran paskowany, który choć może dorastać do 1,5 metra, nie jest agresywny w stosunku do ludzi i nie stanowi takiego samego zagrożenia - poinformował komisarz Korpusu Strażników Departamentu Zasobów Naturalnych i Środowiskowych (DRNA) Edwin Rodríguez.