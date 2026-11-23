Świat Zmiany klimatu dziesiątkują im choinki. "Ta jest stracona, ta jest stracona" Oprac. Krzysztof Posytek |

Wiele choinek nie przetrwało upalnego francuskiego lata Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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"Ta jest stracona, ta jest stracona" - ocenia szkody Stephane Schwarz, plantator choinek z miejscowości Geudertheim we wschodniej Francji, w materiale telewizji BFM. Wiele drzewek nie przetrwało tegorocznego lata, które w kraju nad Sekwaną było najgorętszym w historii pomiarów prowadzonych od 1900 roku.

Wysoka temperatura, w połączeniu z suszą, okazały się szczególnie bezlitosne dla dopiero co posadzonych jodeł. Młode drzewa nie mają jeszcze dobrze wykształconego systemu korzeniowego, przez co gdy brakuje opadów, nie są w stanie pozyskać wody z głębszych warstw gleby.

- Zamówiłem pięć tysięcy sadzonek, z czego przeżyło może 200 - ubolewa Schwarz. - Nie wytrzymały suszy. Podlewaliśmy je ręcznie raz w tygodniu, ale w lipcu przestaliśmy, bo było tak gorąco, że to już nie susza je niszczyła, tylko upał - dodaje. Szacuje, że stracił prawie 13 tysięcy euro.

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Upał i susza dziesiątkują choinki

Straty zanotował również Pierre Marchand, hodowca z miejscowości Gouloux w środkowej Francji. Razem ze swoim zespołem zareagował szybko i przesadził martwe drzewa w październiku. Pozwoliło to zmniejszyć straty, ale nie całkowicie ich uniknąć. Dodał, że oczekuje na odszkodowanie, choć spodziewa się, że nie będzie zbyt wysokie, bo straty dotknęły w tym roku wszystkie sektory rolnicze.

Gorące i suche lata szkodzą nie tylko najmłodszym drzewom. - Każdego lata tracimy kilka dużych drzew, ale tego lata było ich cztery albo pięć razy więcej niż zwykle - powiedział Schwarz. Niektóre jodły doznają "oparzeń słonecznych", co objawia się zaczerwienionymi i wysuszonymi igłami. Choć zjawisko to bywa odwracalne po kilku latach i można mu przeciwdziałać, dodatkowo komplikuje pracę plantatorów.

Wiele choinek nie przetrwało upalnego francuskiego lata Źródło zdjęcia: ENEX

Marchand uspokoił jednak osoby, które szykują się do zakupu choinki - w tym roku nie powinno ich zabraknąć. Drzewa stracone tego lata i tak nie trafiłyby do sprzedaży, bo potrzebują około siedmiu lat, by osiągnąć odpowiednie rozmiary. Problem pojawi się jednak za pewien czas - według Marchanda za siedem lat "nie będzie choinek o wysokości półtora metra, które są najpopularniejsze".

Nie byłby to pierwszy raz, gdy Francja zmaga się z brakiem choinek. Jak wynika z badania opublikowanego w 2024 roku, fala upałów z 2003 r. zniszczyła 80 procent sadzonek jodły kaukaskiej posadzonych wiosną oraz 100 procent sadzonek świerków, co spowodowało niedobór bożonarodzeniowych drzewek w 2008 r.

Przystosowują się do zmian klimatu

Aby uniknąć strat wśród młodych drzew, Marchand nie zamierza więcej sadzić ich wiosną. Planuje to robić w październiku, choć nie ukrywa, że będzie to dla niego kłopot. - To czas, w którym jesteśmy dość zajęci przygotowaniami do zbiorów. Potrzeba więcej ludzi i większej elastyczności - wyjaśnia.

Schwarz zamierza zainstalować automatyczny system nawadniania na jednej ze swoich działek. - Musimy jednak sprawdzić, czy jest to opłacalne - przyznaje. I dodaje, że jako że jest także ogrodnikiem, zastanawia się, czy kontynuować uprawę choinek. - To długi i trudny proces. To pasja. Jeśli tego nie kochasz, to tego nie robisz, bo to dużo pracy - podsumowuje.