Francja. Zerwane dachy, powalone drzewa. Trąba powietrzna przeszła przez gminę Poulx

W poniedziałek 30 października w gminie Poulx, która położona jest we francuskim departamencie Gard, pojawiła się trąba powietrzna. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr zrywał dachy z domów, wyrywał drzewa z korzeniami - podał portal France Bleu Gard Lozère. Na szczęście nikt nie został ranny.

Trąba powietrza w gminie Poulx

Francja przygotowuje się również na nadejście gwałtownej burzy Ciaran, która ma uderzyć w zachodnie wybrzeże kraju w środę wieczorem. "Wiatr w porywach może osiągać prędkość od 120 do 140 kilometrów na godzinę w pobliżu wybrzeży, lokalnie do 150 km/h. W głębi lądu może wiać z prędkością od 100 do 120 km/h" - podała francuska służba meteorologiczna Météo France.