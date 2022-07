Zaskakujący skutek żaru. Więcej włamań na publiczne i prywatne baseny

W czasie fali upałów we Francji wrosła liczba włamań na publiczne i prywatne baseny. Włamywacze organizują tam między innymi nielegalne imprezy - donoszą miejscowe media. Największy problem panuje na południu kraju.

We Francji w ciągu ostatnich tygodni, podobnie jak w innych krajach szczególnie zachodniej i południowej Europy, utrzymywały się trudne do zniesienia upały. Francuskie media odnotowują, że zjawisko, którego skala zmalała w ciągu ostatnich lat, podczas rekordowych upałów w lipcu tego roku, znów stało się popularne. Chodzi o włamania na baseny publiczne i prywatne. Włamywaczami często okazują się ci, którzy podczas gorącej pogody nie wyjechali na urlop.

Najwięcej włamań odnotowuje się na południu kraju. W wielu departamentach po tym, jak włamywacze je opuszczają, baseny często nie nadają się już to użytku. Dokonują kradzieży, organizują imprezy, hałasują i dopuszczają się przemocy.

Setki przestępstw

"Na obrzeżach Tuluzy 'koczowanie na basenie' ponownie stało się sportem narodowym, w szczególności ze względu na to, że wiele letnich rezydencji stoi pustych" - zwraca w tym tygodniu uwagę dziennik "La Depeche du Midi".

Od maja do lipca policja w regionie policja odnotowała około 200 takich przestępstw, ale dochodzi do nich również w innych miejscach kraju.

Dziennik "Le Figaro" przytoczył sytuację właścicieli jednego z domów w departamencie Gard. Po powrocie do swojej willi czekała na nich niemiła niespodzianka. W basenie zastali wypoczywającą młodą parę.

Gazeta również zwraca uwagę, że choć to znana praktyka, to obecnie takie włamania stają się coraz częstsze. Towarzyszą im często kradzieże, przemoc i hałasowanie. Dochodzi również do zniszczeń.