Fala upałów nawiedziła Francję. Padają wrześniowe rekordy ciepła

Fala upałów nawiedziła Francję. We wtorek padł rekord ciepła dla września w miejscowości Avord w departamencie Cher. Temperatura wzrosła tam do 36 stopni Celsjusza. Kolejny rekord odnotowano w miejscowości Feurs w departamencie Loara. Na termometrach było tam 35,8 st. C.

Jak podały francuskie media, w poniedziałek pobito ponad 200 wrześniowych rekordów ciepła we francuskich miejscowościach i miastach. Według BFMTV, 4 września bieżącego roku był najgorętszym wrześniowym dniem we Francji od 1949 roku. Temperatura w niektórych częściach kraju wzrosła prawie do 40 st. C.