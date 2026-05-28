Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Toksyczne gąsienice we Francji. "Mamy do czynienia z masową inwazją"

|
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Gąsienice korowódek dają się we znaki mieszkańcom Francji. Jak opisały lokalne media, do lekarzy zgłasza się coraz więcej osób wracających ze spacerów ze skórą pokrytą swędzącą wysypką. Aby objawy się pojawiły, niepotrzebny jest nawet bezpośredni kontakt z larwami.

Jak podał portal Le Parisien, mieszkańcy wielu regionów Francji zaczynają dzielić się w sieci historiami ze spacerów, podczas których nagle dostają silnie swędzącej, czerwonej wysypki. Grudki mogą pojawiać się na całym ciele, ale najczęściej obserwowane są na ramionach i szyi. Wiele osób sądzi, że jest ona skutkiem ukąszeń komarów lub pluskwiaków. W rzeczywistości winowajcą jest zupełnie inny organizm - larwy ćmy z rodzaju korowódkowatych (Thaumetopoeinae).

Pochody gąsienic

Larwy korowódkowatych przyjmują formę gąsienic, które poruszają się w charakterystyczny sposób - jedna po drugiej, zachowując kontakt z poprzednim i następnym osobnikiem. Chociaż owady te nie atakują ludzi, ich ciała pokryte są charakterystycznymi, łamliwymi włoskami wypełnionymi drażniącą substancją. Mogą one być przenoszone przez wiatr na duże odległości, co oznacza, że podrażnienie może wystąpić nawet bez kontaktu z gąsienicą.

Według mediów w tym roku korowódek jest szczególnie dużo. Stały się sporym problemem m.in. w graniczącym z Paryżem departamencie Yvelines. W wielu gminach, w tym Rambouillet, Gazeran czy Emance, prowadzone były działania mające na celu ograniczenie populacji owadów - przede wszystkim usuwanie ich z kory drzew, na których żerują.

"Mamy do czynienia z masową inwazją" - napisały w sieci władze gminy Emance.

Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Źródło zdjęcia: ENEX

Swędzenie nie do zniesienia

Wiele przypadków kontaktu z korowódkami zanotowano także w departamencie Eure-et-Loir. W mieście Chartres pod koniec kwietnia władze podjęły działania zapobiegawcze w lasach, parkach i okolicach szkół, ale mimo to wciąż dochodzi do wielu przypadków podrażnień.

- Zobaczyłam, że syn był cały pokryty plamami, jakby miał ospę wietrzną - opowiadała jedna z mieszkanek w rozmowie z Le Parisien. - Swędzenie stało się nie do zniesienia. Budził się w nocy, płacząc - dodała.

Eksperci zaapelowali, by nie dotykać larw korowódek oraz unikać pocierania oczu i twarzy. Jeśli dojdzie do podrażnienia, można zażywać leki przeciwhistaminowe w celu złagodzenia swędzenia oraz aplikować kremy gojące.

Źródło: Le Parisien, Prefete de L'Isere
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
37 min
shutterstock_2592230605
Trzy choroby, których boją się Polacy. A na co najczęściej umieramy?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Francja
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożar lasu
Dym zasnuł niebo, ponad 200 strażaków gasi pożar
Wołomin
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Włoska policja
Setki milionów po mafijnym bossie. Policja odnalazła majątek
BIZNES
EN_01678250_0786
"Nie będziemy zależni od jednego sojusznika". Rosja grozi
TVN24
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
Płoną lasy pod Warszawą. "Potrafi się przemieszczać nawet 100km/h"
TVN24
Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Pożar i zamknięta droga
WARSZAWA
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
Polska
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
TVN24
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Karol S. został uniewinniony
Uniewinniony żołnierz w koszulce neonazistowskiej grupy. "To przypadek"
TVN24
Pożar w Lutolu (Lubuskie)
Ogromny pożar chlewni. Wiele zwierząt nie przeżyło
TVN24
temat paliwa
Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw
BIZNES
Marek K.
"Wielki Mistrz" opuszcza więzienie. W jego dyskotece zaginął 16-latek
Martyna Sokołowska
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Teheran, Iran
Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa
TVN24
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
Prognoza
Na miejscu pracują służby (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów
TVN24
Donald Trump
Biały Dom dementuje informacje o Iranie. Trump zabrał głos
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
Świat
Nietypowa seria kradzieży w Lesznie. Z balkonu znikała bielizna
Nietypowa seria kradzieży. Z balkonu znikała damska bielizna
Leszno
Lewandowski Bedoes Łatwogang
Lewandowski, Łatwogang i Bedoes spotkali się z podopiecznymi Cancer Fighters
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom