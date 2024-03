Stan wody na Sekwanie w Paryżu wciąż się podnosi. Rzeczne fale rozlały się po popularnych nadbrzeżnych promenadach, zmuszając władze miasta do ich tymczasowego zamknięcia. Konieczne było także ograniczenie żeglugi, w tym turystycznej.

Zamknięte promenady, ograniczona żegluga

Wysoki stan wody spowodował szereg utrudnień dla mieszkańców i turystów. Rzeczne fale zalały część nadbrzeżnych promenad, co zmusiło władze do ich zamknięcia. Zabronione było także wejście na popularną drogę spacerową Georges-Pompidou. Obowiązywały także ograniczenia w żegludze na Sekwanie - portu nie mogły opuszczać najdłuższe i najwyższe statki, w tym wiele jednostek oferujących na co dzień rejsy turystyczne. Lokalne media przypomniały, że od poziomu 4,3 m na Sekwanie obowiązuje całkowity zakaz żeglugi.