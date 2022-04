Paryż pod śniegiem. To dopiero początek powrotu zimy we Francji

Zima w swojej pełnej krasie dała o sobie znać także we Francji. Zabieliła się między innymi stolica. W najbliższym czasie w tym kraju poważnie się ochłodzi.

Ostrzeżenia meteorologiczne we Francji 1.04.2022 vigilance.meteofrance.fr

Francuska agencja meteorologiczna Meteo France przekazała, że "śnieżny epizod jest godny uwagi". W niektórych regionach może spaść do trzech do pięciu centymetrów śniegu. Lokalnie prognozuje się opady do 10 cm. Padać ma także na terenach górskich.