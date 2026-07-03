Świat Południe kraju w ogniu. Ranni, ewakuacja tysięcy osób Agnieszka Stradecka |

Nocne i poranne pożary w departamencie Aude Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHLOE REULET

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Południowa Francja zmaga się z serią pożarów roślinności. W sześciu departamentach w piątek obowiązuje bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego, a w pięciu kolejnych jest on oceniany jako wysoki. Od początku sezonu pożarowego we Francji spłonęło już ponad 8700 hektarów, a strażacy obawiają się, że przez suszę będzie on wyjątkowo intensywny.

Ranni, spalone budynki

W piątek największy pożar szalał między miejscowościami Oupia w departamencie Herault i Pouzols-Minervois w Aude. Płomienie pojawiły się tam w środę i do tej pory strawiły prawie 950 hektarów lasu. W nocy do walki z żywiołem wysłano 500 strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze, którym do rana udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia. Pożar jest jednak wciąż aktywny, trwa jego gaszenie, a służby monitorują sytuację.

Ogień szaleje w departamencie Aude w południowej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHLOE REULET

Ogień pojawił się także w Pirenejach Wschodnich, w okolicy miejscowości Canet-en-Roussillon. W czwartek doprowadził on do ewakuacji nieco ponad 3000 osób z okolicznych kempingów. Strażacy poinformowali, że wskutek pożarów kilkanaście osób odniosło niegroźne obrażenia - ratownicy medyczni udzielili pomocy sześciu turystom i dziesięciu przedstawicielom służb. Ogień zniszczył także ponad 280 turystycznych domków oraz przedostał się na marinę jachtową w Canet.

W Milhaud w departamencie Gard pożar roślinności wybuchł w czwartek po południu. Płomienie objęły swoim zasięgiem 130 hektarów. Ogień pojawił się także nieopodal autostrady A9, a szybkość jego rozprzestrzeniania się zmusiła strażaków do ewakuacji okolicznych mieszkańców i zamknięcia ruchu. Pożar został opanowany w nocy.

>>> CZYTAJ TEŻ: Ogień nad popularnym kurortem. Byli tam Polacy

Feu de végétation à Roquemaure 02 juillet 2026 - Communiqué n°1 de 16h45



Peu avant 15 h 00, les sapeurs-pompiers du Gard ont été engagés pour un feu de végétation situé en bordure de l'autoroute A9, à hauteur de l'aire de Roquemaure Nord.



Photos Christophe Hiebler - SDIS30 pic.twitter.com/EpNJhJhnet — Sapeurs Pompiers du Gard (@pompiersdugard) July 2, 2026 Rozwiń