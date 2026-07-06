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Francja. Płoną tysiące hektarów lasu. "Jakby spadła bomba atomowa"

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W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Źródło wideo: @lesarcanesdethemis/Instagram/Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CHLOE REULET
Rozległy pożar lasu szaleje w południowo-zachodniej Francji. Ogień objął tysiące hektarów i zbliżył się do miejscowości, zmuszając władze do wydania nakazów ewakuacji dla tysięcy mieszkańców. Pomocy francuskim strażakom udzieliła Unia Europejska.

W departamencie Pireneje Wschodnie w południowo-zachodniej Francji płoną lasy. Jak podał w niedzielę wieczorem Pierre Regnault de la Mothe, prefekt departamentu Pireneje Wschodnie, pożar, który wybuchł w masywie Aspres, obejmował obszar o powierzchni około 1650 hektarów.

Po północy, prefekt przekazał zaktualizowane informacje dotyczące zasięgu pożaru. Nie były one optymistyczne - ogień rozszerzył swój zasięg do ponad 4500 ha, a w poniedziałek po południu trawił dalsze tereny. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się żywiołu sprzyjały susza, wysoka temperatura oraz silny wiatr.

Ponad 10 tysięcy osób z nakazem ewakuacji

Jak podał dziennik Le Monde, 16 osób, w tym czterech strażaków, odniosło obrażenia wskutek pożaru. Z powodu szalejącego ognia władze wezwały do ewakuacji mieszkańców 26 miejscowości położonych przy granicy z Hiszpanią. Łącznie swoje domy musiało opuścić ponad 10 tysięcy osób.

- W niektórych miejscach wygląda to tak, jakby spadła bomba atomowa. To katastrofalne - powiedział w rozmowie z agencją AFP Marc Bianchini, burmistrz Rodes, jednej z miejscowości ewakuowanej w niedzielny wieczór.

- Płomienie były sześć metrów ode mnie. Zaczynały mnie palić, miałem dziesięć minut na ucieczkę. Wybiegłem z dwiema torbami, wszystko inne straciłem - opowiadał jeden z mieszkańców terenu objętego nakazem ewakuacji.

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Do walki z pożarem w Pirenejach Wschodnich władze zmobilizowały niemal 750 strażaków korzystających z 200 pojazdów. Pomoc wysłała także Unia Europejska - przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w mediach społecznościowych, że skierowała do Francji cztery samoloty gaśnicze z Cypru i Szwecji.

W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CHLOE REULET

Pogoda nie pomoże

Lasy płoną nie tylko w Pirenejach Wschodnich, lecz także w innych departamentach, głównie na południu Francji. Według informacji przekazanych przez "Le Monde" w poniedziałkowe południe w departamencie Gard ogień objął około 540 ha, a w Drome na wschodzie kraju - 450 ha. Pożary o zasięgu ponad 100 ha szalały także w departamentach Herault i Haute-Loire.

Prognozy pogody na poniedziałek nie są optymistyczne. Zdaniem informacji władz, na które powołuje się agencja informacyjna Reuters, nadal ma silnie wiać. Ponadto w wielu departamentach panują upały - najwyższą temperaturę, ponad 35 stopni Celsjusza, notuje się na południu i wschodzie. W związku ze skwarem w wielu departamentach obowiązują pomarańczowe alarmy meteorologiczne.

Redagowała ast

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Źródło: Reuters, Le Monde
Tagi:
FrancjaPożary
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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