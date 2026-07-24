Świat Francja. Ewakuacja ponad 40 tysięcy osób, proszą o pomoc z zagranicy Matylda Dziechcińska |

Pożary w departamencie Landy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT

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W piątek telewizja BFMTV przekazała, że we Francji ze wszystkich terenów zagrożonych pożarem ewakuowano łącznie ponad 43 tysiące osób. Zmagania z żywiołem dotyczą południowego wschodu i południowego zachodu kraju. Służby walczą z ogniem między innymi w okolicach miejscowości Le Porge, Lege-Cap Ferret w Nowej Akwitanii w departamencie Żyronda.

Potrzebują pomocy

"Francja zwróciła się o uruchomienie mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej. Wkrótce będziemy mogli liczyć na wsparcie dwóch chorwackich samolotów Canadair, dwóch portugalskich samolotów Air Tractor, a także dwóch ciężkich śmigłowców Black Hawk z Czech i Słowacji" - napisał prezydent Emmanuel Macron w piątek na platformie X.

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Pożary sieją zamęt

W Żyrondzie w rejonie Saumos trwa zacięta walka o zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się ognia w kierunku turystycznego przylądka Ferret. Prefektura Nowej Akwitanii poinformowała w oficjalnym komunikacie, że "około godziny 1 w nocy ogień przekroczył linię obrony utworzoną przez strażaków". Ponadto rozszerzenie się pożaru wymusiło natychmiastową ewakuację "pierwszych miejscowości na półwyspie."

Pożary w okolicy Cap Ferret Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT

W piątek Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) Francji Laurent Nunez poinformował, że trwający pożar w departamencie Żyronda jest największym pożarem tego lata. Ogień dotarł do około 80 domów, z których przynajmniej 50 jest już zniszczonych. Żywioł objął powierzchnię 10 tysięcy hektarów i wciąż nie jest opanowany. Minister poinformował także, że od stycznia tego roku pożary zniszczyły w całej Francji ponad 50 tysięcy hektarów terenu. Obecnie trwają 32 pożary.

Pożar zaczął się od Saumos w środę. Podsycany przez silny wiatr, prędko rozprzestrzenił się po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Dotarł do sąsiednich miejscowości Le Porge i Lege-Cap-Ferret, leżących na północ od zatoki Arcachon.

Pożary w okolicy Cap Ferret Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33 / DAMIEN REMBERT HANDOUT

Zagrożona miejscowość popularna wśród turystów

Jednocześnie na południe od zatoki, w sąsiednim departamencie Landy, trwa pożar w rejonie miejscowości Bicarrosse. - Do tej pory ogień objął tam 2500 hektarów i ewakuowano 23 tysiące osób. Żywioł objął bądź uszkodził około stu domów, nie spowodował jednak dotąd żadnych ofiar - poinformował szef MSW.

Położona na skraju obszaru leśnego miejscowość Lege-Cap Ferret w departamencie Landy jest poważnie zagrożona pożarem. W ciągu roku mieszka tam około ośmiu tysięcy osób, ale w sezonie letnim przybywają tam dziesiątki tysięcy turystów.