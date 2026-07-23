Logo TVN24
Meteo
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści

|
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Pożary we Francji widziane z drona
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Około 20 tysięcy osób zostało ewakuowanych we francuskim departamencie Żyronda w wyniku pożaru lasów i łąk. Ogień strawił obszar o powierzchni przekraczającej 2400 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr, który roznosi płomienie.

Kilkuset francuskich strażaków walczy z pożarem lasu w departamencie Żyronda na południu Francji. Ogień pojawił się w środę wieczorem niedaleko miejscowości Saumos. Do tej pory żywioł zdążył pochłonąć ponad 2400 hektarów roślinności. Lokalne władze ewakuowały około 20 tysięcy osób.

>>> CZYTAJ TAKŻE: Seria pożarów na Sycylii. "Płomienie uderzały w ściany"

Pożar we francuskim departamencie Var
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Skutki pożaru we francuskim departamencie Var
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Pożary we Francji. "Jeden dom został zniszczony"

Wśród ewakuowanych znajdują się mieszkańcy oraz turyści przebywający na polach kempingowych nad akwenem Arcachon w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko po sosnowym lesie, wzbijając się niekiedy na kilkadziesiąt metrów wysokości. Odciętych jest kilka dróg. Według służb sytuacja na miejscu jest "niekorzystna" i niewykluczone są dalsze ewakuacje. Do walki z żywiołem zaangażowano około 700 strażaków.

- Warunki pogodowe są niesprzyjające, wiatr wieje w złym kierunku. Nie ma żadnych rannych, a jeden dom został zniszczony - przekazała Sophie Brocas, prefektka Żyrondy i Nowej Akwitanii.

Władze oceniają wstępnie, że ogień pojawił się przypadkowo. W innym miejscu Francji, na południu, wciąż nie ugaszono pożaru w departamencie Var. Ogień objął tam prawie 2,5 tys. hektarów, w szczególności na górze Gros Bessillon. Szef MSW Francji Laurent Nunez w środę oszacował, że od początku roku w całym kraju pojawiło się około 12,5 tys. zarzewi ognia. Łączna powierzchnia obszarów strawionych przez pożary od stycznia 2026 roku to około 44 tys. hektarów.

Źródło: PAP, ICI
ZOBACZ TAKŻE:
56 min
pc
Bogdan Wałęsa o alkoholizmie. "Żal mi straconych kontaktów z córką"
Piotr Jacoń
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
zawal atak serca shutterstock_2261265675
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
Francjapożar
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, chmury
Grzmoty słychać w dziewięciu województwach
Polska
Kobieta chłodzi się wiatrakiem podczas upałów, Japonia
"Mówili mi, że będzie gorąco, ale nie sądziłem, że aż tak"
Świat
Plaża w Alicante, Hiszpania
Nawet 44 stopnie i zamknięte plaże
Świat
Światowa Organizacja Meteorologiczna potwierdziła nowy rekord najdłuższego pioruna
Burze i ulewy. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Ulewne opady deszczu
Alert RCB. "Unikaj otwartych przestrzeni"
Polska
Sycylia zmaga się z pożarami
"Płomienie uderzały w ściany. Czuliśmy się bezradni"
Świat
Opady w czwartek
Tu opady będą największe. Mapa i radar
Polska
Zalana ulica Derdowskiego w Szczecinie
"Przy każdym większym deszczu mamy taką sadzawkę"
Polska
Trwają pożary we Francji
Francja walczy z pożarami. Setki ewakuowanych
Świat
W trakcie burzy w Skopje dach prawie zgniótł auto
Nadeszła nawałnica. Zerwany dach spadł tuż obok auta
Świat
Valletta Malta shutterstock_2377869017_1
Ponad doba bez prądu, temperatura sięga 42 stopni
Świat
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Grzmi, kłębią się ciemne chmury
Polska
Lato nad rzeką
Upał wróci do Polski. Na jak długo
Prognoza
Tornado
Spojrzał w lusterko auta, jego oczom ukazało się ten widok
Świat
Dwóch przechodniów próbuje chłodzić się wachlarzem i chłodnym ręcznikiem podczas upałów, Japonia
W Japonii odnotowano pierwsze w historii kokushobi
Świat
Spektakularny atak orek na delfiny w Zatoce Monterey
Spektakularne polowanie orek na delfiny. Nagranie
Świat
Ewakuacja mieszkańców w Argentynie
Śnieżyce wymusiły ewakuację mieszkańców
Świat
Szop pracz Jimothy
"Jego kształt ciała nie przypominał niczego, co znałam"
Ciekawostki
Góra Hotham w Victorii w Australii (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie sądzę, żeby jakikolwiek klimatolog był zaskoczony takimi wydarzeniami"
Świat
Skutki pożaru w środkowej części Hiszpanii
To może być największy pożar w historii kraju
Świat
Powodzie w Chile
Ulice, domy i pola uprawne pod wodą. "Straty są ogromne"
Świat
Piorun raził turystów
Piorun raził turystów. Jeden spadł 30 metrów w dół zbocza
Świat
Pożary w Hiszpanii
Ewakuowano tysiące osób. Trwa walka z ogniem
Świat
Upalnie w Grecji
Szykują się na 43 stopnie Celsjusza
Świat
Burzowe chmury, piorun, burza
Gdzie jest burza? Pada i mocniej wieje?
Polska
Burza tropikalna Bertha
Burza tropikalna Bertha stworzy "zagrażające życiu warunki"
Świat
Gorąco nie odpuszcza, Bukowina Tatrzańska i Ornontowice
Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze
Polska
Rzeka Lipówka gm. Braniewo - wzrost poziomu wody
Wysoki stan wody. IMGW ostrzega
Polska
Skutki powodzi w Afganistanie
Myśleli, że to trzęsienie ziemi
Świat
"Kręcący się" w kółko w Beskidzie Niskim
Pleń kręcił się w kółko. Nagranie
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom