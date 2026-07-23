Dziesiątki tysięcy ewakuowanych. Wśród nich są turyści

Pożary we Francji widziane z drona Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

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Kilkuset francuskich strażaków walczy z pożarem lasu w departamencie Żyronda na południu Francji. Ogień pojawił się w środę wieczorem niedaleko miejscowości Saumos. Do tej pory żywioł zdążył pochłonąć ponad 2400 hektarów roślinności. Lokalne władze ewakuowały około 20 tysięcy osób.

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Pożar we francuskim departamencie Var Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Strażacy walczą z pożarem we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Skutki pożaru we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Skutki pożaru we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Skutki pożaru we francuskim departamencie Var Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Pożary we Francji. "Jeden dom został zniszczony"

Wśród ewakuowanych znajdują się mieszkańcy oraz turyści przebywający na polach kempingowych nad akwenem Arcachon w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko po sosnowym lesie, wzbijając się niekiedy na kilkadziesiąt metrów wysokości. Odciętych jest kilka dróg. Według służb sytuacja na miejscu jest "niekorzystna" i niewykluczone są dalsze ewakuacje. Do walki z żywiołem zaangażowano około 700 strażaków.

- Warunki pogodowe są niesprzyjające, wiatr wieje w złym kierunku. Nie ma żadnych rannych, a jeden dom został zniszczony - przekazała Sophie Brocas, prefektka Żyrondy i Nowej Akwitanii.

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Władze oceniają wstępnie, że ogień pojawił się przypadkowo. W innym miejscu Francji, na południu, wciąż nie ugaszono pożaru w departamencie Var. Ogień objął tam prawie 2,5 tys. hektarów, w szczególności na górze Gros Bessillon. Szef MSW Francji Laurent Nunez w środę oszacował, że od początku roku w całym kraju pojawiło się około 12,5 tys. zarzewi ognia. Łączna powierzchnia obszarów strawionych przez pożary od stycznia 2026 roku to około 44 tys. hektarów.