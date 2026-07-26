Świat Francja. Pożar w Żyrondzie postępuje. W nocy odbyły się kolejne ewakuacje Krzysztof Posytek |

Strażacy i mieszkańcy walczą z pożarem we francuskiej Żyrondzie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SDIS33 / HANDOUT

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Pożar w departamencie Żyronda strawił do niedzielnego poranka ponad 42 tysiące hektarów. Walczy z nim ponad 2500 strażaków i 1500 żołnierzy. W niedzielę pogoda nie pomaga w akcji gaśniczej, ponieważ wieje silny wiatr.

W związku z postępującym ogniem w nocy z soboty na niedzielę władze zdecydowały o ewakuacji 55 tysięcy mieszkańców miejscowości Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios, and Cestas. Znajdują się one w okolicach Bordeaux, największego miasta departamentu. Od wybuchu pożaru w środę ewakuowano już ponad 220 tysięcy osób. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że poszkodowani mogą liczyć na państwową pomoc.

Pożary we Francji. W jednej gminie spłonęło ponad 150 domów

Ogień zdążył zniszczyć dobytek wielu osób. W gminie Le Porge, położonej w epicentrum pożaru, spłonęło 150 domów. - Wszędzie dym, powietrzne jest duszne, spaliła się znaczna część lasu - tak sytuację w gminie w rozmowie z portalem ici opisał jej burmistrz Martial Zaninetti. Dodał, że Le Porge zostało w znacznej mierze zniszczone.

Szalejący żywioł nie pozostaje bez wpływu na transport. W niedzielę rano nie kursowały pociągi między Bordeaux a gminą Hendaye w departamencie Pireneje Atlantyckie, znajdującej się na południowy zachód od Żyrondy. Ponadto lokalne władze zdecydowały o zamknięciu 60-kilometrowego odcinka autostrady A63 prowadzącej do Hiszpanii.

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Mieszkańcy okolicznych departamentów ruszyli na pomoc

W akcji gaśniczej uczestniczą nie tylko strażacy, lecz również mieszkańcy sąsiednich departamentów. Jednym z nich jest rolnik Pascal Roudier z Charente-Maritime na północ od Żyrondy. W nocy jeździł traktorem, spryskując ziemię wodą ze zbiornika w nadziei, że zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się pożaru.

- Przyjechaliśmy, żeby pomóc, bo gdyby to dotknęło nasz region, chcielibyśmy, żeby inni postąpili tak samo. A biorąc pod uwagę skalę tej katastrofy, uważamy, że nasze wysiłki również są bardzo mile widziane - powiedział Roudier agencji informacyjnej Reuters.

Pożary w południowo-zachodniej Francji Strażacy walczą z pożarem na przylądku Ferret we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGNE Strażacy walczą z pożarem na przylądku Ferret we francuskiej Żyrondzie Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGNE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SDIS33 / HANDOUT Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ASTRID LAGOUGINE Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SEBASTIEN NOGIER Pożary w południowo-zachodniej Francji Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JULIEN REGUL

Trwają duże pożary, a mogą wybuchnąć kolejne

Pożary trawią nie tylko Żyrondę. W czwartek ogień pojawił się w okolicach miejscowości Biscarrosse w departamencie Landy. Jak informuje ici, spłonęło około 3600 ha, ale w niedzielę strażacy mają nadzieję opanować pożar. Ponadto pali się w departamencie Var oraz na Korsyce.

W niedzielę sytuacja pożarowa we Francji wciąż wygląda bardzo niekorzystnie. Francuska agencja meteorologiczna Meteo France wydała pomarańczowe alerty pożarowe w 20 departamentach. Obowiązują one głównie w centralnej części kraju, ale także na północnym wschodzie, południu i Korsyce.

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