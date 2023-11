Trwa sprzątanie po katastrofalnych powodziach. Znów zaczęło lać

Zamknięte szkoły, alarm powodziowy

Jak ostrzegli synoptycy, w Pas-de-Calais opady nasilą się we wtorek rano, a po południu mogą przemienić się nawet w burze. W ciągu kilku godzin może spaść tam 25-30 litrów deszczu na metr kwadratowy, co będzie niebezpieczne ze względu na to, że gleby są już nasiąknięte wodą. Intensywnie padać może co najmniej do środy.