"Historyczne" powodzie. "Wzywam do zachowania szczególnej czujności"

Po ulewnych opadach deszczu pogorszyła się sytuacja powodziowa we francuskim departamencie Pas-de-Calais na północy kraju. Zalane są domy i drogi. Od początku tygodnia jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych. W 74 gminach zamknięto szkoły.

"Nasze służby bezpieczeństwa i służby ratunkowe są i pozostaną w pełni zmobilizowane. Jeszcze raz wzywam naszych współobywateli do zachowania szczególnej czujności" - ostrzegł minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin na platformie X.

Jedna osoba nie żyje

Według prefektury powodzie dotknęły obszary mieszkalne, w których żyje prawie 200 tysięcy osób, z czego 5200 od wtorkowego wieczoru nie miało bieżącej wody. Według różnych źródeł od czterech do siedmiu osób zostało rannych, a we wtorek 70-letni mężczyzna zmarł po wpadnięciu do rzeki Charente w Fontclaireau.