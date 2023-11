Siedem osób rannych po powodziach. Z wielką wodą zmaga się prawie 60 gmin

Nad Europę Zachodnią nadciągnęły w zeszłym tygodniu dwa niże - pierwszy, Ciaran, spowodował ogromne zniszczenia we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Belgii i innych krajach. W weekend nad Francją szalała słabsza, ale równie niebezpieczna burza Domingos. Żywioł przyniósł ze sobą obfite opady deszczu, które spadły na nasiąkniętą wodą glebę i spłynęły do wezbranych już rzek. Co gorsza, ulewy powróciły w poniedziałek.