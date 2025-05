Strumyk wezbrał i porwał samochód. Nie żyje para

Gwałtowne burze nawiedziły w nocy z poniedziałku na wtorek departament Var położony na południu Francji. W wyniku gwałtownej aury co najmniej trzy osoby zginęły, a dwie są poszukiwane - przekazała francuska żandarmeria. Służby wprowadziły pomarańczowy poziom alertu pogodowego, drugi najwyższy w skali zagrożenia. Ogółem lokalne służby przeprowadziły ponad 100 interwencji. Niebezpieczna aura ma utrzymać się nad regionem także dzisiaj.

Co najmniej trzy osoby zginęły, a dwie są poszukiwane po przejściu nawałnic w departamencie Var.

Strumyk wezbrał i porwał samochód

Około 200 strażaków zostało zmobilizowanych do niesienia pomocy w departamencie Var. Wiele dróg pozostaje nieprzejezdnych ze względu na podtopienia. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o nieopuszczanie miejsca zamieszkania i niezbliżanie się do wody.