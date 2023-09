Inwazja pluskiew w Paryżu. "Nikt nie jest bezpieczny"

"Szczerze mówiąc, niepokoję się"

- Szczerze mówiąc, niepokoję się. Będę więc trzymać bagaż zamknięty, aby zapobiec przedostaniu się pluskiew do domu. Nie jestem stąd, więc po powrocie do domu wypiorę wszystkie ubrania - powiedziała w rozmowie z agencją Reutera jedna z pasażerek tanich linii kolejowych OuiGo.

Pluskwy a Igrzyska Olimpijskie

Pluskwy to drobne owady, które mogą gnieździć się w materacach, meblach lub wśród ubrań. Za dnia pozostają niewidoczne, ale w nocy opuszczają swoje schronienia, by żywić się ludzką krwią. Ukąszenia pluskiew pozostawiają czerwone ślady na skórze oraz wysypkę i mogą powodować intensywne swędzenie lub reakcje alergiczne. Często przyczyniają się one także do problemów ze snem.