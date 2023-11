Warstwa morskiej piany zalała ulice miasteczka

Orkan Ciaran pokrył miejscowość we Francji warstwą morskiej piany. Położona w Bretanii gmina Penmarch była jednym z najsilniej wystawionych na jego działanie regionów. W regionie zanotowano rekordowo silne podmuchy wiatru.

W nocy ze środy na czwartek we Francję i Wielką Brytanię uderzył orkan Ciaran . We francuskiej Bretanii żywioł spowodował spore zniszczenia i odciął od prądu tysiące gospodarstw domowych.

Pobite rekordy wiatru

Chociaż na stacji w Penmarch nie padł lokalny rekord prędkości wiatru, Meteo-France podała, że zanotowano je w wielu innych miastach. W Plougonvelin niedaleko Brestu porywy sięgnęły 193 km/h - to najwyższa wartość od początku prowadzenia pomiarów w 2012 roku. W innych miejscowościach pobite zostały rekordy z lat 80 i 90 XX wieku.

Według prognoz Meteo-France, pomarańczowe alerty przed silnym wiatrem będą obowiązywać do czwartku do godziny 20 w najbardziej wysuniętych na północ departamentach. Wysokie fale prognozowane są na północnym wybrzeżu kraju do godziny 18.