Ogromny pożar, ranni strażacy. "Wszystkie zasoby zostały zmobilizowane"

Francuscy strażacy walczą z niebezpiecznym pożarem roślinności, jaki wybuchł we wtorek na południu kraju. Do tej pory ogień zajął obszar ponad 11 tysięcy hektarów. Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, w tym siedmiu strażaków, a lokalne władze ogłosiły ewakuacje.

Jak informują francuskie media, pierwsze płomienie w południowym francuskim departamencie Aude pojawiły się we wtorek po południu. Od tego czasu żywioł zdążył strawić ponad 11 tysięcy hektarów terenu i choć w ostatnich godzinach ogień rozprzestrzenia się wolniej, to sytuacja na miejscu nadal jest trudna. Pożar zagraża lokalnej ludności. Do tej pory rannych zostało co najmniej dziewięć osób, w tym siedmiu strażaków.