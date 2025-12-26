Francja. Miesięczne opady w kilka godzin. Na Korsyce zawalił się most

Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na południu Francji w ostatnich dniach mocno pada. Meteo France, krajowa agencja meteorologiczna, wydała pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami w dwóch departamentach w Oksytanii - Pirenejach Wschodnich i Aude - ostrzegając przed ryzykiem podtopień i powodzi błyskawicznych.

Miesięczne opady w kilka godzin

W Pirenejach Wschodnich w piątkowy poranek zanotowano opady rzędu 100 milimetrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet ponad 140 l/mkw. To więcej, niż zwykle pada tam przez cały grudzień. Z powodu ulew strażacy musieli ewakuować dwie osoby z kempingu w Saint-Nazaire. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem wylania rzek Agly i Reart.

W Aude zaczęło padać jeszcze w czwartek wieczorem. Synoptycy przewidują, że opady nie odpuszczą aż do sobotniego południa, a ich suma może wynieść od 80 do 100 l/mkw., a lokalnie nawet 130 l/mkw. Zagrożenie powodziowe zwiększa nasiąknięta wodą gleba po poprzednich ulewach, która nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości deszczu.

Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień Źródło: ENEX

Po ulewach zawalił się most

W piątek pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami obowiązywały także w północnej Korsyce. Do końca dnia może tam spaść łącznie 120 l/mkw., a na wyżej położonych terenach - nawet 150 l/mkw. W miejscowości Saint-Florent ulewy doprowadziły do zawalenia się mostu, ale nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. W regionie Nebbiu-Conca d'Oru wiele dróg zostało wyłączonych z ruchu.

Meteo France prognozuje, że w sobotę w Oksytanii nadal będzie groźnie. W Pirenejach Wschodnich wciąż będą obowiązywać pomarańczowe ostrzeżenia przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi, a w Aude - przed podtopieniami. Na Korsyce w mocy będą żółte alerty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów