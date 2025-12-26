Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francja. Miesięczne opady w kilka godzin. Na Korsyce zawalił się most

|
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Źródło: ENEX
Południową Francję nawiedziły ulewy. W Oksytanii miejscami w kilka godzin spadło tyle deszczu, co zwykle w miesiąc. Groźna pogoda panowała też na Korsyce, gdzie doszło do zawalenia się mostu.

Na południu Francji w ostatnich dniach mocno pada. Meteo France, krajowa agencja meteorologiczna, wydała pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami w dwóch departamentach w Oksytanii - Pirenejach Wschodnich i Aude - ostrzegając przed ryzykiem podtopień i powodzi błyskawicznych.

Miesięczne opady w kilka godzin

W Pirenejach Wschodnich w piątkowy poranek zanotowano opady rzędu 100 milimetrów na metr kwadratowy, a miejscami nawet ponad 140 l/mkw. To więcej, niż zwykle pada tam przez cały grudzień. Z powodu ulew strażacy musieli ewakuować dwie osoby z kempingu w Saint-Nazaire. Synoptycy ostrzegają przed ryzykiem wylania rzek Agly i Reart.

W Aude zaczęło padać jeszcze w czwartek wieczorem. Synoptycy przewidują, że opady nie odpuszczą aż do sobotniego południa, a ich suma może wynieść od 80 do 100 l/mkw., a lokalnie nawet 130 l/mkw. Zagrożenie powodziowe zwiększa nasiąknięta wodą gleba po poprzednich ulewach, która nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości deszczu.

Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Silne opady deszczu w Oksytanii doprowadziły do podtopień
Źródło: ENEX

Po ulewach zawalił się most

W piątek pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami obowiązywały także w północnej Korsyce. Do końca dnia może tam spaść łącznie 120 l/mkw., a na wyżej położonych terenach - nawet 150 l/mkw. W miejscowości Saint-Florent ulewy doprowadziły do zawalenia się mostu, ale nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. W regionie Nebbiu-Conca d'Oru wiele dróg zostało wyłączonych z ruchu.

Meteo France prognozuje, że w sobotę w Oksytanii nadal będzie groźnie. W Pirenejach Wschodnich wciąż będą obowiązywać pomarańczowe ostrzeżenia przed podtopieniami i powodziami błyskawicznymi, a w Aude - przed podtopieniami. Na Korsyce w mocy będą żółte alerty.

Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ici, Le Monde, ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Francjaulewy
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Święta na stacji polarnej
"Tutaj nie ma czegoś takiego jak dni wolne"
Ciekawostki
Ulewy doprowadziły do wezbrania rzek w prowincji Girona w Katalonii
Czerwone alerty, fale nawet na sześć metrów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Co nas czeka
Prognoza
Gołoledź
Niebezpieczna aura w wielu regionach. Są alarmy
Prognoza
Mróz w Korei Południowej
Odczuwalna temperatura wyniosła -35 stopni
Świat
Powodzie i lawiny błotne nawiedziły Kalifornię
Skala zniszczeń na nagraniach. "Nie mogę dostać się do garażu"
Świat
Zima, sople
Dużo oblodzeń na szlakach. Ratownicy apelują
Polska
Skutki lawiny błotnej w Palmdale w hrabstwie Los Angeles
Masy błota i wody zalały Kalifornię. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przymrozek, zima, jesień, szron, mróz, zimno, Korytniki
Na południu silny mróz, na północy prawie 5 stopni na plusie
Polska
Wiatr, silny wiatr, wichury
W części kraju podmuchy będą dość silne
Prognoza
Zniszczona droga w wyniku aktywności wulkanu błotnego
Popękały drogi i fundamenty. Mieszkańcy gotowi do ewakuacji
Świat
Seydisfjordur na Islandii
Prawie 20 stopni w noc wigilijną na Islandii
Świat
Mroźna noc
Noc znów sporo na minusie
Prognoza
Mróz śnieg zima
Nadchodzą opady śniegu i silny wiatr
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_2445861655
Katastrofa na najwyższym szczycie Afryki. Nie żyje pięć osób
Świat
Halo
"Nikt z nas nigdy nie spotkał się z takim fenomenem. To było coś wyjątkowego"
Polska
Inżynier NASA Guy Naylor przebrany za Świętego Mikołaja
Święty Mikołaj i załoga Artemis II gotowi do lotu wokół Księżyca
Nauka
Delfiny
Delfiny w Odrze. Uchwyciła je kamera
Polska
Deszcz meteorów
Warto spojrzeć w niebo. Aktywność rozpoczynają Kwadrantydy
Ciekawostki
Mróz w Polsce
Noc z przeszywającym mrozem. Tu było lodowato
Polska
Powodzie w Kalifornii
Woda wdzierała się do domów. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Pogodne niebo, ale szczypnie mróz
Prognoza
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj w drodze. Sanie nad oceanem
Ciekawostki
shutterstock_2217746671
W rybach z importu mogą znajdować się "wieczne chemikalia"
Nauka
AdobeStock_554203457_Preview
W nocy temperatura spadnie do nawet -13 stopni
Prognoza
Start indyjskiej rakiety LVM3-M6
Indie umieściły rekordowego satelitę na orbicie
Świat
Nocne niebo (zdjęcie poglądowe)
"Pierwsza gwiazdka" już na niebie
Ciekawostki
Powódź w Kalifornii
Najwyższy stopień zagrożenia powodziowego na święta
Świat
AdobeStock_1811684334
Pogoda na Boże Narodzenie. Mróz jeszcze nie odpuści
Prognoza
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom