Europa w mocnym uścisku gorąca. "Każdy z nas jest teraz narażony na ryzyko utraty zdrowia"

Mieszkańcy Hiszpanii zmagają się z falą upałów, która sprawiła, że temperatura w wielu miejscach przekroczyła 40 stopni Celsjusza. We Francji w departamencie Żyronda z powodu lejącego się z nieba żaru zakazano organizowania imprez publicznych na świeżym powietrzu oraz w obiektach zamkniętych bez klimatyzacji. Również w Wielkiej Brytanii upalna pogoda nie odpuszcza.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii przygotowują się na najgorętszy dzień w roku - temperatura w piątek w niektórych regionach może sięgnąć 30 stopni Celsjusza. Brytyjski serwis meteorologiczny Met Office określa takie wartości na termometrach jako "rzadkie" dla czerwca i wydał alerty trzeciego stopnia we wschodniej i południowo-wschodniej Anglii.

W czwartek w Norfolk termometry pokazały 29,5 stopnia Celsjusza. "Jest to jak dotąd najcieplejszy dzień w tym roku, ale w piątek na południowym wschodzie prognozowana jest jeszcze wyższa temperatura" - napisał na Twitterze w czwartek Met Office.

Upał we Francji. "Każdy z nas jest teraz narażony na ryzyko utraty zdrowia"

We Francji również żar leje się z nieba. Francuskie służby meteorologiczne podały, że w czwartek temperatura w wielu regionach kraju po raz pierwszy w tym roku przekroczyła 40 st. C. W piątek w południowej Francji spodziewane są wartości rzędu 39 st. C. Natomiast w sobotę termometry mogą pokazać miejscami aż 41-42 st. C. Synoptycy podkreślają, że nadchodzi "poważna i wczesna fala upałów" związana z napływem gorących mas powietrza przemieszczających się z północnej Afryki.

Z powodu upału władze departamentu Żyronda zakazały organizowania imprez publicznych na świeżym powietrzu oraz w obiektach zamkniętych bez klimatyzacji.

- Każdy z nas jest teraz narażony na ryzyko utraty zdrowia - powiedziała Fabienne Buccio, przedstawicielka lokalnych władz.

Premier Francji Elisabeth Borne przekazała w czwartek, że w kilku departamentach położonych na południowym zachodzie kraju wprowadzono najwyższy stopień alarmu meteorologicznego - "vigilance rouge", a władze w niektórych miejscach, w tym w departamencie Żyronda, zaczęły podejmować działania nadzwyczajne. "Nie wystawiaj się na działanie warunków atmosferycznych i zachowaj szczególną ostrożność" - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych w komunikacie na Twitterze.

Pożary i upały w Hiszpanii

Jak poinformowała hiszpańska obrona cywilna, w czwartkowe popołudnie w kilkunastu miejscach kraju szalały pożary, głównie na północy, we wspólnotach autonomicznych Katalonii, Nawarry, Asturii oraz w Galicji. Najgroźniejszy pożar występuje od środy w prowincji Lerida na północnym wschodzie, gdzie do czwartkowego wieczora spłonęło ponad 1300 hektarów lasów. W walce z żywiołem uczestniczy tam ponad 500 strażaków wspieranych przez żołnierzy oraz okoliczną ludność. Cytowane przez dziennik "La Vanguardia" kierownictwo katalońskiej straży pożarnej spodziewa się, że do piątku w prowincji Lerida może spłonąć łącznie 5000 hektarów kompleksów leśnych. Odnotowało, że ogień w czwartek pojawił się w dwóch innych miejscach regionu. Walkę z kataklizmem, jak podkreślają strażacy, utrudnia wysoka temperatura powietrza sięgająca w kilku wspólnotach autonomicznych 40 st. C. Upały mają nasilić się w Hiszpanii piątek, a słupek rtęci może pokazać tam nawet 43 st. C.

- Nie przeszkadza mi wysoka temperatura. To, co tutaj przeżywam, jest znacznie ważniejsze - powiedziała biorącą udział w procesji w Boże Ciało Elvira, mieszkanka Toledo. W dniu tego święta na termometrach było prawie 39 st. C.

Upał w Toledo. Temperatura w mieście dochodziła do 39 stopni Reuters

Autor:anw

Źródło: Reuters, PAP