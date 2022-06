Zakaz imprez na świeżym powietrzu, odwołane lekcje, o 10 stopni więcej niż zwykle. Upały na zachodzie Europy

Wyjątkowo wczesna fala upałów nawiedziła zachodnią Europę. W Andaluzji temperatura osiągnęła w piątek 44 stopnie Celsjusza i to nie jedynie zmartwienie mieszkańców Hiszpanii. Strażacy walczą tam z rozległymi pożarami lasów. Podobne gorąco zapanowało we Francji, ale jeszcze większy upał prognozowany jest na sobotę. Władze jednego z departamentów zakazały organizacji imprez na świeżym powietrzu oraz pomieszczeniach bez klimatyzacji. W Londynie termometry wskazują wartości o 10 stopni wyższe niż zazwyczaj o tej porze roku.

Jak poinformowały tamtejsze służby meteorologiczne, czwartek był pierwszym dniem w tym roku, kiedy we Francji temperatura doszła do co najmniej takiego poziomu. Meteorolodzy przestrzegają, że najwyższa temperatura spodziewana jest w sobotę. Prognozuje się nawet 42 stopnie Celsjusza.

Ponad 30 stopni w Londynie

Nawet 44 stopnie i szalejące pożary w Hiszpanii

W piątek w Hiszpanii temperatura doszła nawet do 44 st. C. Tyle termometry wskazały w mieście Jaen w Andaluzji. W Madrycie było około 40 st. C. Krajowa agencja meteorologiczna AEMET poinformowała, że to najwcześniejsza fala upałów od 1981 roku.