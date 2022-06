Europa w szponach upału. We Francji odnotowano rekordową temperaturę sięgającą prawie 43 stopnie

Fala upałów objęła zachodnią Europę. W hiszpańskiej Andaluzji jest tak gorąco, że pogotowie ratunkowe wezwało mieszkańców wspólnoty autonomicznej do częstego picia wody oraz unikania napojów słodkich i alkoholu, które sprzyjają odwodnieniu. We Francji odnotowano rekordową temperaturę wynoszącą prawie 43 stopnie.

W sobotę odnotowano rekordową temperaturę: 42,9 stopnia Celsjusza w kurorcie Biarritz nad Zatoką Biskajską, na zachodzie Francji. Po upływie zaledwie 1,5 godziny termometry pokazały tam 22,4 st. C. To bardzo duży spadek - o ponad 20 stopni - w ciągu tak krótkiego czasu. Odnotowało to obserwatorium Keraunos.

Upalnie w Hiszpanii

W najgorętszej w sobotę okolicy Środkowej Doliny Gwadalkiwiru w prowincji Kordoba ostrzegano przed temperaturą mogącą dojść do 41 st. C.

- Mamy teraz do czynienia ze zmianami klimatycznymi, to jest oczywiste. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ mamy czerwiec, a mieliśmy już dwie fale upałów. W maju było 34 i 35 stopni, co nie było normalne, a teraz, w czerwcu, jest około 44 stopni - powiedział agencji Reuters właściciel straganu i rolnik ekologiczny Bernardo Funes.