Świat Pożary we Francji. "Nadal nie mamy kontroli nad ogniem" Matylda Dziechcińska |

Nagrania ze statku podczas ewakuacji, Francja Źródło wideo: Paweł Leśniak Źródło zdj. gł.: PAP/ EPA/SOPHIE GARCIA

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Według informacji Laurenta Nuneza, szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od początku roku pożary we Francji objęły powierzchnię 115 tysięcy hektarów. Dodał, że sytuacja związana z szalejącym w departamentach Żyrondy i Landy żywiołem jest "bardzo niekorzystna".

Piąta noc walki z rzędu

Wskaźnik łącznej powierzchni zajętej ogniem obszarów jest znacznie wyższy niż w przeszłości. Tylko w samym departamencie Żyrondy na południowym zachodzie kraju pożar objął jak dotąd 42 tysiące hektarów terenu. W niedzielę władze tego departamentu poinformowały, że pożar nadal się rozwija, a ogień znajdował się 15 kilometrów od obszaru metropolitalnego Bordeaux. Za strażakami jest piąta noc walki z ogniem z rzędu.

Rzecznik francuskiej Departamentalnej Służby Straży Pożarnej i Ratowniczej (SDIS) poinformował krajową agencję prasową (AFP), że w poniedziałkową noc i poranek w departamencie Żyrondy było mniej aktywnych ognisk pożaru, jednak strażacy "nadal nie kontrolują ognia".

- Mamy mniej aktywnych pożarów niż wczoraj. Warunki pogodowe są sprzyjające, wiatr jest słabszy. Nadal jednak występują aktywne pożary - powiedział kapitan Wilfried Schneider, oficer łączności straży pożarnej i ratowniczej Żyrondy. Dodał też, że nie mogą jednoznacznie stwierdzić, iż pożar jest pod kontrolą. - Ustabilizowaliśmy sytuację, która była całkowicie niestabilna, ale nadal nie mamy kontroli nad ogniem. Mamy w zasadzie jedną bardzo aktywną strefę, a nie kilka, jak to miało miejsce w poprzednich dniach - oznajmił.

Trzy osoby zatrzymane w związku z pożarami

Łączna liczba osób prewencyjnie ewakuowanych z miejscowości na zachód od Bordeaux (głównego miasta departamentu Żyrondy) w niedzielę wyniosła 220 tysięcy. Prokuratura tego miasta poinformowała o zatrzymaniu trzech mężczyzn w związku z pożarami. Dwóch z nich stanie przed sądem za używanie fajerwerków, a jeden za rozmyślne podpalenie krzewów.

W poniedziałek rano prezydent Emmanuel Macron przewodniczy spotkaniu grupy antykryzysowej. Ministerstwo gospodarki na poniedziałek zapowiedziało również inne spotkania, między innymi z udziałem przedstawicieli branży turystycznej, łączności i energetyki oraz ubezpieczeń. Tematem są skutki pożarów i potrzebne w tej sytuacji wsparcie.

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