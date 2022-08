Czwarta fala upałów we Francji tego lata. Winien "potężny antycyklon"

Powyżej 35 stopni Celsjusza jeszcze w poniedziałek, a w kolejnych dniach do 40 stopni. Takie są przewidywania francuskich meteorologów co do temperatury w wielu regionach Francji. W dwóch departamentach na poniedziałek i wtorek ogłoszono pomarańczowe alerty, w ponad 20 obowiązują żółte. Utrzymuje się susza, a służby ostrzegają przed zagrożeniem pożarowym.