Świat

Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna

Francja
Ciepło na południu Francji
Źródło: ENEX
Ciepłe powietrze napłynęło do Francji. Sprawiło, że w niedzielę temperatura maksymalna przekroczyła na południu kraju 20 stopni. Sprawdź, gdzie było najcieplej.

W niedzielę w mieście Perpignan, które położone jest na południu Francji, temperatura maksymalna sięgnęła 22 stopni Celsjusza. Taką samą wartość na termometrach odnotowano w Le Perthus. Nieco niższe wartości, bo 21 st. C, zarejestrowano w Port-Vendres i Caixas. Jak donoszą lokalne media, na południu Francji zapanowała iście wiosenna aura.

Z danych niemieckiego portalu wetteronline.de wynika, że w wielu regionach kraju termometry wskazały ponad 15 stopni.

Temperatura maksymalna w niedzielę 7.12 we Francji
Temperatura maksymalna w niedzielę 7.12 we Francji
Źródło: wetteronline.de

"Chodziliśmy w samych koszulkach"

Pomimo wiosennej aury, mieszkańcy miasta Perpignan z chęcią wybrali się w niedzielę na jarmark bożonarodzeniowy. - Pogoda jest piękna, więc korzystamy z okazji, żeby wybrać się na spacer z rodziną i cieszyć się ciepłem - powiedział jeden z mieszkańców.

- Możemy cieszyć się pięknym weekendem. Jest wyjątkowo, nawet w sobotę wieczorem było ciepło. Dziś chodziliśmy w samych koszulkach - dodał inny mieszkaniec.

Autorka/Autor: anw

Źródło: ENEX, wetteronline.de

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

