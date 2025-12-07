Ponad 20 stopni. W kalendarzu jesień, na termometrach wiosna

Ciepło na południu Francji Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę w mieście Perpignan, które położone jest na południu Francji, temperatura maksymalna sięgnęła 22 stopni Celsjusza. Taką samą wartość na termometrach odnotowano w Le Perthus. Nieco niższe wartości, bo 21 st. C, zarejestrowano w Port-Vendres i Caixas. Jak donoszą lokalne media, na południu Francji zapanowała iście wiosenna aura.

Z danych niemieckiego portalu wetteronline.de wynika, że w wielu regionach kraju termometry wskazały ponad 15 stopni.

Temperatura maksymalna w niedzielę 7.12 we Francji Źródło: wetteronline.de

"Chodziliśmy w samych koszulkach"

Pomimo wiosennej aury, mieszkańcy miasta Perpignan z chęcią wybrali się w niedzielę na jarmark bożonarodzeniowy. - Pogoda jest piękna, więc korzystamy z okazji, żeby wybrać się na spacer z rodziną i cieszyć się ciepłem - powiedział jeden z mieszkańców.

- Możemy cieszyć się pięknym weekendem. Jest wyjątkowo, nawet w sobotę wieczorem było ciepło. Dziś chodziliśmy w samych koszulkach - dodał inny mieszkaniec.