Białucha arktyczna z Sekwany nie żyje

Od samego początku istniały obawy o to, czy białucha przeżyje. Weterynarze zwracali uwagę, że powinna ważyć około 1200 kilogramów. Tymczasem jej masa wynosiła około 800 kg, co oznaczało, że białucha jest mocno osłabiona.

Nadzwyczajna akcja ratunkowa

Był to pierwszy etap "nadzwyczajnej" operacji mającej na celu podjęcie próby sprowadzenia białuchy z powrotem do morza - odnotowała francuska agencja informacyjna AFP.

Białuchy to zwierzęta żyjące w zimnych wodach, dlatego obecność jednego osobnika w Sekwanie była wyjątkowa. Zagubione zwierzę umieszczono w chłodni w ciężarówce, która miała przebyć 160-kilometrowy dystans do leżącego na północnym wschodzie francuskiego miasta portowego Ouistreham. Tam zwierzę miało przebywać przez trzy dni na obserwacji. Jeśli jej stan by się poprawił, miało wrócić do swojego naturalnego środowiska. Nie udało się.