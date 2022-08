Białucha arktyczna dopłynęła w okolice Paryża

Władze lokalne Vernon zaapelowały do okolicznych mieszkańców, by nie zbliżali się do białuchy, aby nie utrudniać pracy "państwowych służb, które zostały zmobilizowane, by ochronić dzikie zwierzę". Organizacja pozarządowa Sea Shepard, która walczy o ochronę fauny morskiej, wysłała również swoich specjalistów do Vernon.