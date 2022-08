Szansa na ocalenie białuchy z Sekwany coraz mniejsza, ale "eutanazja na razie została wykluczona"

Szanse na ocalenie białuchy arktycznej, która prawie od tygodnia nie może wydostać się z Sekwany, maleją. Na ciele walenia pojawiły zmiany skórne. Nie wiadomo, czy to reakcja na słodką wodę czy też oznaka pogarszania się stanu zdrowia. Zwierzę wydaje mniej odgłosów niż zwykle, co wzbudza dalsze obawy o jej samopoczucie.

Niedożywiona białucha arktyczna po raz pierwszy została zauważona w Sekwanie we wtorek , około 70 kilometrów na północny zachód od Paryża. Czterometrowy osłabiony waleń utknął 160 km od ujścia rzeki do kanału La Manche.

Początkowo ratownicy podawali białusze mrożone śledzie i żywe pstrągi, jednak bez powodzenia. W weekend zdecydowano, że zwierzę będzie otrzymywało zestaw witamin na wzmocnienie organizmu i pobudzenie apetytu. Według agencji AFP ratownicy mają nadzieję, że pomoże to jej odzyskać energię potrzebną do powrotu do morza. Przyznają jednak, że maleją szanse na to, że arktyczny ssak przeżyje.