Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie

Charvet Drucker od lat fotografuje dziką przyrodę. Na początku listopada fotografka wybrała się na obserwacje waleni wynajętą sześciometrową łodzią. Pływała wraz z grupą osób po Salish Sea, morzu wewnętrznym będącym częścią Oceanu Spokojnego, kiedy dostrzegła, jak stado orek poluje na fokę.
Stado orek polowało na fokę
W rozmowie z Associated Press Drucker powiedziała, że na fokę pospolitą polowało co najmniej osiem orek. Kiedy uderzające ogony orek sprawiły, że zwierzę "wyleciało w powietrze", Drucker pomyślała, że zobaczyła jego ostatnie chwile. Okazało się jednak, że foka żyje i nadal ucieka.
Sternik wyłączył silnik łodzi, aby żadne ze zwierząt nie zostało ranne, a foka wyszła z wody i wdrapała się na rufę. - Biedactwo - powiedziała do foki Drucker. - Jesteś już bezpieczna, możesz tu zostać - dodała.
Orki nie poddały się tak szybko. Wspólnymi siłami stworzyły falę, próbując rozkołysać łódź i zmusić fokę do odpłynięcia. Ta technika polowania nazywana jest wave washingiem i została opisana przez naukowców w latach 80. XX wieku. Po 15 minutach wielu nieudanych prób orki odpłynęły.
- Zwykle kibicuje orkom, ale kiedy foka wskoczyła na łódź, w pewnym sensie stała się częścią naszej grupy - powiedziała Drucker.
Autorka/Autor: Anna Bruszewska
Źródło: Associated Press
Źródło zdjęcia głównego: Charvet Drucker/Associated Press/East News