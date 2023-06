Wyłowili trzymetrowego krokodyla z basenu. Nagranie

Trzymetrowy krokodyl pływał w przydomowym basenie w miejscowości Islamorada na Florydzie (USA). Służby przez dłużą chwilę siłowały się z gadem, by go wyciągnąć.

Lokalne media poinformowały, że służby zostały wezwane do domu w miejscowości Islamorada położonej w rejonie archipelagu Florida Keys w nocy z niedzieli na poniedziałek po tym, jak właściciele zauważyli krokodyla w swoim basenie.

Gad został przeniesiony do otwartego zbiornika i wypuszczony na wolność.

Mogą osiągać do czterech metrów

Krokodyl amerykański to jeden z dwóch gatunków krokodyli występujących w Stanach Zjednoczonych. Można go spotkać tylko w południowej Florydzie. Długość ciała samców żyjących na wolności zwykle nie przekracza czterech metrów. Samice są mniejsze, osiągają od około 2,5 do około 3,5 metra.