Trzymetrowy aligator chłodził się w przydomowym basenie. Właściciele wezwali policję

"To był prawdziwy potwór"

Policja hrabstwa Charlotte jest zdania, że aligator "przedarł się przez ogrodzenie, by dostać się do przyjemnie chłodnej wody". Grozę budziły wymiary gada - miał on ponad trzy metry długości, a po zważeniu okazało się, że ważył prawie ćwierć tony. - To był prawdziwy potwór - opowiada sierżant policji Brad Stender, który brał udział w interwencji. - Był po prostu gigantyczny - dodał.