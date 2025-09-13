Logo TVN24
Świat

Załamanie pogody na Florydzie. Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami

Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Ulewy wywołały podtopienia na południowej Florydzie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Na południowej Florydzie przez kilka dni intensywnie padało, co doprowadziło do podtopień. Woda zalała ulice, a silny wiatr, który towarzyszył burzom, łamał gałęzie.

Przez około dwa tygodnie na przełomie sierpnia i września południowa Floryda zmagała się suszami. Tuż po nich nadeszły ulewy.

Woda kilka centymetrów od drzwi wejściowych

Silne opady deszczu wywołały podtopienia w części stanu, między innymi w północno-zachodniej części hrabstwa Miami-Dade. Woda zalała drogi i choć w piątek zaczęła już opadać, kierowcy wciąż mieli poważne problemy z poruszaniem się po ulicach. Podtopienia pojawiły się także w mieście Hollywood w hrabstwie Broward. Co najmniej jeden kierowca utknął tam w głębokiej wodzie.

Sammy DeMarco, zamieszkujący Hollywood od prawie 30 lat, zauważył, że w ostatnich latach podtopienia w regionie stają się coraz częstsze. Przyznał, że woda znajdowała się już kilka centymetrów od drzwi wejściowych jego domu.

Kierowcy na południowej Florydzie
Kierowcy na południowej Florydzie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Wybuchł pożar

Problemem dla mieszkańców południowej Florydy była nie tylko woda, lecz także silny wiatr wiejący podczas burz. W mieście Coral Gables w południowej części zespołu miejskiego Miami porywy łamały gałęzie, które zablokowały część dróg. Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) informowała o zerwanych liniach energetycznych i zniszczonych ogrodzeniach. Jeden z mieszkańców hrabstwa Miami-Dade zgłosił wybuch pożaru po tym, jak drzewo spadło na jego dom.

Mieszkańcy południowej Florydy zgłaszali także trafienia piorunów. W sieci pojawiły się nagrania z czwartku, na których widać, jak błyskawica uderza w ziemię nieopodal wysokich budynków w Miami.

Pogoda na południowej Florydzie ma się poprawić w weekend, kiedy to front przyniesie suchsze powietrze.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: WPLG Local 10, WTVJ NBC 6, CNN, WeatherNation

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

