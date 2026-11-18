Świat Hollywood pod wodą. Częściowo zawalił się dach synagogi Matylda Dziechcińska |

Zawalił się dach synagogi w Hollywood na Florydzie Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Jak przekazały władze miasta Hollywood, w nocy z wtorku na środę służby otrzymały ponad 300 zgłoszeń związanych z załamaniem pogody. W tym czasie suma opadów sięgnęła blisko 230 litrów na metr kwadratowy.

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Uszkodzony dach synagogi

Jednym z najpoważniejszych zdarzeń było częściowe zawalenie się dachu synagogi Temple Sinai of Hollywood. W środę nad ranem na miejsce przyjechali strażacy. Władze miasta przekazały, że pojawili się tam również urzędnicy budowlani, którzy oceniali skalę zniszczeń oraz ustalali dokładne okoliczności zdarzenia.

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- Oczywiście jest to dla nas budynek o ogromnej wartości - powiedział rabin Gideon Golden-Holz cytowany przez serwis informacyjny Local 10. - To miejsce, z którym wiążą się piękne wspomnienia wielu pokoleń ludzi, którzy się tu modlą, uczą, świętują, opłakują zmarłych. Ale, dzięki Bogu, nikt nie ucierpiał - dodał.

Problemy dotknęły również Memorial Regional Hospital w Hollywood. Władze tego szpitala podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu odwiedzin.

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Drogi pod wodą i nienajlepsze prognozy

Wiele dróg zostało zalanych - zamknięto m.in. fragmenty autostrady Florida's Turnpike i drogi międzystanowej I-95. Lokalna straż pożarna przypominała, że w przypadku wystąpienia tak gwałtownej pogody mieszkańcy powinni "trzymać się z dala od dróg, unikać przejeżdżania przez zalane obszary oraz dzwonić pod numer alarmowy wyłącznie w nagłych wypadkach".

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Sytuacja jeszcze przez jakiś czas pozostanie trudna - prognozowane są kolejne opady. Mogą one przynieść nowe podtopienia i pogłębić istniejące.