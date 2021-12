Tygrys wciągnął na wybieg mężczyznę i poważnie go ranił

Do zdarzenia doszło w środę w ogrodzie zoologicznym w mieście Naples na zachodzie Florydy. Służby poinformowały, że poważnie ranny to około 20-letni mężczyzna zatrudniony w firmie wynajętej do sprzątania zoo. Według komunikatu służb, 20-latek przełożył rękę przez ogrodzenie wybiegu dla zwierząt i głaskał lub karmił tygrysa o imieniu Eko. Wtedy ten chwycił go za ramię i wciągnął na wybieg.