Tak duże ulewy zdarzają się "raz na tysiąc lat"

- Jest to niezwykle rzadkie zjawisko. To astronomiczna ilość opadów - powiedział meteorolog Shawn Bhatti z oddziału NWS w Miami.

Jak przewiduje Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS), gwałtowne ulewy mogą pozostać z mieszkańcami kraju do piątkowego wieczora.

Stan ostrzegawczy

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia z zalanego miasta. Na jednym z nich widać, jak pieszy płynie, starając się przedostać przez zalany chodnik. Woda zalała samochody zaparkowane przy pobliskim lotnisku, a strażacy z lokalnej jednostki musieli zostać ewakuowani po tym, jak do budynku przedostała się woda.

- To coś utrzymywało się przez wiele godzin - stwierdził meteorolog Alex Lamers. - To jakby odkręcić kran tuż nad Fort Lauderdale, zostawić go i odejść - dodał.