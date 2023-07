Dziwne zachowanie rekinów. Zdaniem naukowców winna może być kokaina

W jaki sposób kokaina dostaje się do wody? CNN wyjaśnia, że przemytnicy, w obawie przed zatrzymaniem, często wolą wyrzucić ładunek narkotyków do morza niż dać się złapać. Z badań biologów Toma Hirda i Tracy Fanary wynika, że część rekinów pływających w rejonie wysp Florida Keys może być już uzależniona od kokainy lub innych substancji psychoaktywnych, których wysokie stężenie notowane jest w okolicznych wodach. Wśród obecnych w wodzie substancji potwierdzili m.in. metamfetaminę oraz ketaminę. Podczas obserwacji rekinów u brzegów Florida Keys badacze odnaleźli puste opakowania, w których wcześniej znajdowała się kokaina. Gdy w ramach eksperymentu wrzucali atrapy ładunków do wody, rekiny je gryzły.

"Kokainowy rekin" w Discovery

- To chwytliwy nagłówek, który jednak rzuca światło na prawdziwy problem. Wszystko, czego używamy, wszystko, co produkujemy, wszystko, co wkładamy do naszych ciał, trafia do ścieków i naturalnych zbiorników wodnych. Organizmy wodne, od których zależy nasze przetrwanie, są następnie na to narażone - tłumaczy cytowana przez "Guardiana" dr Tracy Fanara, zajmująca się rekinami badaczka z Florydy.