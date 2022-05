Diabełek pyłowy zakłócił trening baseballa

"Całkiem fajne rzeczy dzieją się na treningu"

Diabełek pyłowy - czym jest i jak powstaje

Diabełki pyłowe są nazywane także wirami pyłowymi to zjawiska, które powstają, kiedy nad powierzchnię Ziemi uniosą się cząsteczki pyłu lub piasku, niekiedy wraz z drobnymi przedmiotami. Diabełek ma kształt wirującej kolumny o niewielkiej średnicy, do około 10 metrów. Powstaje podczas ciepłych i bezchmurnych dni. To krótkotrwałe zjawiska - najczęściej trwają kilka, maksymalnie kilkadziesiąt minut. Można spotkać go praktycznie we wszystkich miejscach na świecie.