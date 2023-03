Fiona i Ian skreślone. Takich imion dla huraganów już nie będzie

Zwyczaj nadawania imion huraganom lub burzom tropikalnym sięga roku 1953, co miało na celu uproszczenie ostrzeżeń i relacjonowania ich skutków w mediach. Zdaniem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO), ludzie szybciej i lepiej zapamiętują imiona niż liczby czy dane techniczne. Huragany są nazywane w kolejności alfabetycznej, imiona są zwykle uaktualniane co sześć lat.

Huragan Fiona i Ian

Huragan Fiona uderzył w Portoryko we wrześniu 2022 roku. Żywioł przyniósł tam niszczycielskie powodzie. Huragan najpierw nawiedził Małe Antyle, Portoryko, Dominikanę i terytorium zależne Turks i Caicos, później dotarł do Kanady jako posttropiklany cyklon, niosący śmierć i spustoszenie. W wyniku żywiołu w Kanadzie i na Karaibach zginęło co najmniej 31 osób.