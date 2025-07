Upały nawet w domu świętego Mikołaja

W ostatnich dniach termometry pokazały około 30 stopni Celsjusza w wielu miejscach Finlandii. Mieszkańcy postanowili skorzystać ze sprzyjającej pogody i licznie udali się na plaże, by się opalać i kąpać.

Gorąco na kole podbiegunowym

Gorąco było także na północy kraju. Jak podało Fińskie Centrum Meteorologiczne, we wtorek w Rovaniemi, przez które przebiega koło podbiegunowe, zanotowano 29,2 st. C. W Wiosce świętego Mikołaja, parku rozrywki znajdującym się osiem kilometrów od centrum miasta, tego samego dnia termometry pokazały nawet 31 stopni. Niektórzy byli zaskoczeni wysoką temperaturą.

- Byłem przez kilka tygodni na wakacjach w Europie razem z moimi kumplami i było bardzo gorąco. Myśleliśmy, że kiedy wrócimy do Finlandii, będzie chłodniej niż zwykle, ale nie, w rzeczywistości pogoda jest taka sama jak na południu. Jest całkiem nieźle, podoba mi się to [...] - powiedział Toivo Koivu, mieszkaniec Rovaniemi.

Coraz cieplejsze lata w Finlandii

Choć słupki rtęci w północnej Finlandii często pokazują latem powyżej 20 stopni, to temperatury zbliżające się do 30 stopni są stosunkowo rzadkie. W ostatnich latach stają się jednak coraz powszechniejsze. Według badania opublikowanego w czasopiśmie "Nature", ubiegłe lato było wyjątkowo ciepłe w północnej Skandynawii i Finlandii - średnia temperatura w okresie od czerwca do sierpnia pobiła rekord ustanowiony w 1937 roku.