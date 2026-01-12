Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko

Trudna praca lotniska w środku zimy

Tysiące turystów utknęło w niedzielę na lotnisku w Kittila w północnej Finlandii po odwołaniu wszystkich lotów z powodu ekstremalnego mrozu. Temperatura spadła do minus 37 stopni Celsjusza, uniemożliwiając odladzanie samolotów i prace serwisowe. W poniedziałek odwołano kolejny lot zaplanowany na godzinę 10 - czytamy na stronie lotniska. Na razie nie wiadomo, kiedy loty zostaną wznowione.

Paraliż na lotnisku w Kittila

W niedzielę rano na lotnisku w Kittila termometry wskazały -37 stopni Celsjusza. Obsługa nie mogła uporać się z odlodzeniem maszyn ani innymi niezbędnymi czynnościami serwisowymi. Wszystkie rejsy anulowano, pozostawiając pasażerów bez możliwości odlotu. Agencja AP podkreśla, że Finowie są przyzwyczajeni do zimowych chłodów, ale tegoroczne mrozy są wyjątkowo dotkliwe i obejmują północną, środkową oraz wschodnią Europę. Obfite śnieżyce, silny mróz i lodowe drogi utrudniają podróże w wielu krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: -41,5 stopnia po raz pierwszy tej zimy

Fala mrozów w Europie

W Niemczech Deutsche Bahn zawiesiła w piątek wszystkie połączenia na północy kraju, powodując duże opóźnienia dla pasażerów pociągów w niedzielę. Władze Nadrenii Północnej-Westfalii ogłosiły zamknięcie wszystkich szkół - w poniedziałek nauka odbywa się tam w trybie zdalnym.

W Estonii i na Litwie władze apelują do kierowców o przełożenie wszystkich zbędnych podróży z powodu spodziewanych zamieci. Na Łotwie wydano ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części kraju. Zimowa pogoda paraliżuje transport lądowy i lotniczy na dużym obszarze kontynentu.