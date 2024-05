W ten weekend Finów czekają tropikalne noce

Fiński Instytut Meteorologiczny wydał pierwsze w tym roku ostrzeżenia przed upałami. W ostatnie dni maja temperatura może lokalnie przekroczyć 30 stopni, a nawet pobić dotychczasowe rekordy. Meteorolodzy podkreślili, że upałom niestety nie towarzyszą wyczekiwane opady deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Masy ciepłego powietrza znad Morza Śródziemnego, które do Polski sprowadziły gorącą i burzową aurę, dotarły także na północ Europy. W Finlandii, gdzie przyjęta przez meteorologów granica upału wynosi 25 stopni Celsjusza, od 12 dni na termometrach pojawiają się wyższe wartości. W sobotę w mieście Salo zmierzono najwyższą jak do tej pory temperaturę w tym roku, 28,8 st. C.

Mogą paść rekordy

Fiński Instytut Meteorologiczny (FMI) wydał we wtorek pierwsze w tym roku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Mają one obowiązywać w południowej i środkowej części kraju co najmniej do soboty. Z prognoz wynika, że temperatura na dużym obszarze utrzyma się na poziomie 27 st. C, zaś miejscami może sięgnąć nawet powyżej 30 st. C.

- To prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy wydaliśmy ostrzeżenie przed falą upałów w maju - wyjaśniła Iiris Viljamaa z FMI. Jak dodała, zazwyczaj takie ostrzeżenia pojawiają się najwcześniej w czerwcu.

To jedna z najdłuższych majowych fal upałów, jaką zanotowano w Finlandii. Poprzedni rekord padł w 2018 roku, kiedy to wartości powyżej 25 st. C notowano przez 14 dni z rzędu. Meteorolodzy zapowiedzieli, że rekord ten prawdopodobnie zostanie pobity, podobnie jak dotychczasowy rekord maja - 31 st. C zaobserwowane w 1995 roku w regionie Uusimaa.

Rozwiń

Tropikalne noce

Według meteorolog Laury Tuomoli z portalu informacyjnego YLE przełom maja i czerwca będzie gorący w prawie całej Finlandii. Wysokie temperatury mają panować nie tylko w dzień, ale i w nocy - pod koniec tygodnia na południu kraju spodziewane są nawet tropikalne noce z temperaturą nie spadającą poniżej 20 st. C.

Podobnie jak w Polsce, tegoroczny maj przyniósł w Finlandii bardzo skąpe opady. Mika Rantanen z FMI przekazał, że w Helsinkach miesiąc ten był najsuchszy od 179 lat, czyli od momentu rozpoczęcia prowadzenia obserwacji. W prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed pożarami lasu. Sytuacji nie poprawiają ulewy towarzyszące burzom, które ze względu na punktowy charakter nie są w stanie trwale uzupełnić niedoborów wody.

Rozwiń

Autorka/Autor:as

Źródło: YLE, FMI, ess.fi